https://ria.ru/20221005/pozhar-1821686355.html

В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент

В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент - РИА Новости, 05.10.2022

В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент

Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:42

2022-10-05T13:42

2022-10-05T13:42

происшествия

курганская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону."Пятого октября 2022 года в палате терапевтического отделения ГБУ "Щучанская центральная районная больница" произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По данному факту Щучанским межрайонным следственным отделом СУСК России по Курганской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются, поясняет СУСК.В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221004/sgmu-1821576995.html

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курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)