Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/pozhar-1821686355.html
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент - РИА Новости, 05.10.2022
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:42
2022-10-05T13:42
происшествия
курганская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону."Пятого октября 2022 года в палате терапевтического отделения ГБУ "Щучанская центральная районная больница" произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По данному факту Щучанским межрайонным следственным отделом СУСК России по Курганской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются, поясняет СУСК.В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221004/sgmu-1821576995.html
https://ria.ru/20221004/pozhar-1821575619.html
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:42 05.10.2022
 
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент

СК возбудил дело из-за гибели пациента при пожаре в районной больнице Курганской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Пятого октября 2022 года в палате терапевтического отделения ГБУ "Щучанская центральная районная больница" произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По данному факту Щучанским межрайонным следственным отделом СУСК России по Курганской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 22:50
Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются, поясняет СУСК.
В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, добавляется в сообщении.
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 22:38
В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала