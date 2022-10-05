https://ria.ru/20221005/pozhar-1821686355.html
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент - РИА Новости, 05.10.2022
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:42
2022-10-05T13:42
2022-10-05T13:42
происшествия
курганская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону."Пятого октября 2022 года в палате терапевтического отделения ГБУ "Щучанская центральная районная больница" произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По данному факту Щучанским межрайонным следственным отделом СУСК России по Курганской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются, поясняет СУСК.В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221004/sgmu-1821576995.html
https://ria.ru/20221004/pozhar-1821575619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
СК возбудил дело из-за гибели пациента при пожаре в районной больнице Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости.
Пожар произошел в палате терапевтического отделения Щучанской районной больницы Курганской области, в результате погиб пациент, возбуждено уголовное дело, сообщило
следственное управление СК РФ по региону.
"Пятого октября 2022 года в палате терапевтического отделения ГБУ "Щучанская центральная районная больница" произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По данному факту Щучанским межрайонным следственным отделом СУСК России по Курганской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием представителей испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего возгорания устанавливаются, поясняет СУСК.
В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения, добавляется в сообщении.