11:55 05.10.2022 (обновлено: 12:19 05.10.2022)
Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти
Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти третьим странам
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске
Танкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка, сообщила делегация председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии.
"Пакет содержит запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги", - указывается в сообщении председательства в Twitter.
С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.
Ранее в ЕС заявляли, что собственно введение потолка цен на российскую нефть возможно только в сотрудничестве с Большой семеркой и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.