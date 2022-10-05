https://ria.ru/20221005/potolok-1821649087.html

Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти

Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти - РИА Новости, 05.10.2022

Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти

Новые санкции ЕС против РФ предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка, сообщила... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:55

2022-10-05T11:55

2022-10-05T12:19

санкции в отношении россии

экономика

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка, сообщила делегация председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии."Пакет содержит запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги", - указывается в сообщении председательства в Twitter.С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Ранее в ЕС заявляли, что собственно введение потолка цен на российскую нефть возможно только в сотрудничестве с Большой семеркой и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221005/kontrudar-1821592877.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, россия, евросоюз