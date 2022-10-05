11:19 05.10.2022 (обновлено: 11:36 05.10.2022)
МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках"
МИД заявил о необходимости международного расследования по взрывам на "Северных потоках"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва настаивает на международном расследовании при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках" , заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В Совбезе ООН 30 сентября прошло заседание по "Северным потокам". Вершинин отметил, что заседание было полезным.
"Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это, должно быть действительно расследование. Естественно, при участии России. Важно подключение к этому расследованию Германии", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.