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МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.10.2022
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МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках"
МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.10.2022
МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках"
Москва настаивает на международном расследовании при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках" , заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:19
2022-10-05T11:36
северный поток
сергей вершинин
россия
германия
дания
газпром
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва настаивает на международном расследовании при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках" , заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.В Совбезе ООН 30 сентября прошло заседание по "Северным потокам". Вершинин отметил, что заседание было полезным."Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это, должно быть действительно расследование. Естественно, при участии России. Важно подключение к этому расследованию Германии", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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северный поток, сергей вершинин, россия, германия, дания, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, швеция, совет безопасности оон
Северный поток, Сергей Вершинин, Россия, Германия, Дания, Газпром, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Природный газ, Швеция, Совет Безопасности ООН
11:19 05.10.2022 (обновлено: 11:36 05.10.2022)
 
МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках"

МИД заявил о необходимости международного расследования по взрывам на "Северных потоках"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва настаивает на международном расследовании при участии РФ и ФРГ терактов на "Северных потоках" , заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В Совбезе ООН 30 сентября прошло заседание по "Северным потокам". Вершинин отметил, что заседание было полезным.
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"Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это, должно быть действительно расследование. Естественно, при участии России. Важно подключение к этому расследованию Германии", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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Северный потокСергей ВершининРоссияГерманияДанияГазпромСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Природный газШвецияСовет Безопасности ООН
 
 
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