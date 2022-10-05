https://ria.ru/20221005/potok-1821802192.html

Новак призвал расследовать ЧП на "Северных потоках" при участии России

Новак призвал расследовать ЧП на "Северных потоках" при участии России - РИА Новости, 05.10.2022

Новак призвал расследовать ЧП на "Северных потоках" при участии России

Расследование по "Северным потокам" должно проходить с участием российских специалистов, пока операторы, "Газпром" и Ростехнадзор к нему не допущены, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:48

2022-10-05T18:48

2022-10-05T19:32

экономика

газпром

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

александр новак

россия

дания

швеция

nord stream

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расследование по "Северным потокам" должно проходить с участием российских специалистов, пока операторы, "Газпром" и Ростехнадзор к нему не допущены, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается "Северного потока 1" и одной ветки "Северного потока 2", на сегодняшний день Дания и Швеция объявили, что они начали расследование. К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры - "Газпром", Ростехнадзор", - сказал Новак телеканалу "Россия 24"."Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов, чтобы была объективная картина того, что произошло. Только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Поэтому мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами", - добавил вице-премьер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221005/gaz-1821807216.html

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html

россия

дания

швеция

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экономика, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр новак, россия, дания, швеция, nord stream , северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"