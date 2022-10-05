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На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
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На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник
На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник
Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:41
2022-10-05T12:53
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
дания
россия
брюссель
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель."Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", - сообщил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, дания, россия, брюссель, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток
В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Цены на нефть, Дания, Россия, Брюссель, Газпром, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Северный поток
12:41 05.10.2022 (обновлено: 12:53 05.10.2022)
 
На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник

Источник в ЕС: на евросаммите 7 октября обсудят инциденты на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель.
"Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", - сообщил он.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:19
МИД потребовал международного расследования по аварии на "Северных потоках"
 
В миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьДанияРоссияБрюссельГазпромСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Северный поток
 
 
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