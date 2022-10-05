12:41 05.10.2022 (обновлено: 12:53 05.10.2022)
На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник
Источник в ЕС: на евросаммите 7 октября обсудят инциденты на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель.
"Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", - сообщил он.
3 октября, 08:00Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.