https://ria.ru/20221005/potok-1821666908.html

На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник

На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022

На саммите ЕС обсудят инциденты на "Северных потоках", сообщил источник

Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:41

2022-10-05T12:41

2022-10-05T12:53

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евросоюз

санкции в отношении россии

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газпром

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Инциденты на "Северных потоках" будут обсуждаться на саммите ЕС 7 октября, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель."Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", - сообщил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221005/potoki-1821636099.html

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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, дания, россия, брюссель, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток