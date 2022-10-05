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ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
15:05 05.10.2022 (обновлено: 15:16 05.10.2022)
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 230 человек за сутки на Николаево-Криворожском направлении