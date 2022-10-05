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ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении
Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:16
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
15:05 05.10.2022 (обновлено: 15:16 05.10.2022)
 
ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 230 человек за сутки на Николаево-Криворожском направлении

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны.
"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей", - сообщили в Минобороны России.
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