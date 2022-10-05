https://ria.ru/20221005/poteri-1821715899.html

ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, 2 гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф