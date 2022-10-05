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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 05.10.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Лисичанском направлении до 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

2022-10-05T17:03

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россия

вооруженные силы украины

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лисичанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Лисичанском направлении до 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821715400.html

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лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях со стороны ВСУ Брифинг Минобороны РФ 2022-10-05T15:05 true PT5M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире