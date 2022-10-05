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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/poteri-1821715764.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Лисичанском направлении до 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T17:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
лисичанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Лисичанском направлении до 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.
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россия
украина
лисичанск
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россия, вооруженные силы украины, украина, лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Лисичанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
15:05 05.10.2022 (обновлено: 17:03 05.10.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении

Минобороны: на Лисичанском направлении уничтожено до 70 украинских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на Лисичанском направлении до 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:04Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЛисичанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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