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В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/poselok-1821649724.html
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок - РИА Новости, 05.10.2022
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:56
2022-10-05T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга.За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов со стороны украинских войск по окрестностям Энергодара."В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип - запугать население", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем, подчеркнул он, все социальные объекты на территории города, в том числе школы и детсады, работают.
https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html
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происшествия, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область
11:56 05.10.2022
 
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок

В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез дачный поселок "Волна"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceФрагмент ракеты после обстрела в запорожской области
Фрагмент ракеты после обстрела в запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Фрагмент ракеты после обстрела в запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга.
За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов со стороны украинских войск по окрестностям Энергодара.
"В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип - запугать население", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем, подчеркнул он, все социальные объекты на территории города, в том числе школы и детсады, работают.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская область
 
 
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