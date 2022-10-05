https://ria.ru/20221005/poselok-1821649724.html

В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок

В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок - РИА Новости, 05.10.2022

В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок

После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:56

2022-10-05T11:56

2022-10-05T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808503600_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5332b594f87d5043c1aa2f8dd2b16bb5.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга.За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов со стороны украинских войск по окрестностям Энергодара."В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип - запугать население", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем, подчеркнул он, все социальные объекты на территории города, в том числе школы и детсады, работают.

https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, энергодар, запорожская область