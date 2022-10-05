https://ria.ru/20221005/poselok-1821649724.html
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок - РИА Новости, 05.10.2022
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:56
2022-10-05T11:56
2022-10-05T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга.За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов со стороны украинских войск по окрестностям Энергодара."В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип - запугать население", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем, подчеркнул он, все социальные объекты на территории города, в том числе школы и детсады, работают.
https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html
энергодар
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез дачный поселок "Волна"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. После украинских ударов по Энергодару и его пригороду практически перестал существовать дачный поселок "Волна", заявил глава города Александр Волга.
За последние сутки зафиксировано свыше 40 ударов со стороны украинских войск по окрестностям Энергодара
.
"В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип - запугать население", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем, подчеркнул он, все социальные объекты на территории города, в том числе школы и детсады, работают.