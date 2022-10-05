https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html

В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных

В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022

В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных

Семьям мобилизованных в Московской области граждан будет выделена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:03

2022-10-05T17:03

2022-10-05T20:00

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

общество

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных в Московской области граждан будет выделена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей - это самое заметное мероприятие", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о региональных мерах поддержки мобилизованным гражданам Подмосковья.По словам губернатора, детские сады и школы для детей всех мобилизованных граждан будут бесплатными."И обучение, и, самое главное очередь, и питание в школах - всё это также делается за счёт государства", - добавил Воробьев.Все эти мероприятия, как отметил глава региона, работают с момента призыва, а муниципалитеты продолжают поддерживать связь с семьями мобилизованных."Возникают разные вопросы, и мы будем 24/7 контачить", - подчеркнул Воробьев.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821620806.html

https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, общество, андрей воробьев