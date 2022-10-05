https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных
Семьям мобилизованных в Московской области граждан будет выделена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:03
2022-10-05T17:03
2022-10-05T20:00
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
общество
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных в Московской области граждан будет выделена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей - это самое заметное мероприятие", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о региональных мерах поддержки мобилизованным гражданам Подмосковья.По словам губернатора, детские сады и школы для детей всех мобилизованных граждан будут бесплатными."И обучение, и, самое главное очередь, и питание в школах - всё это также делается за счёт государства", - добавил Воробьев.Все эти мероприятия, как отметил глава региона, работают с момента призыва, а муниципалитеты продолжают поддерживать связь с семьями мобилизованных."Возникают разные вопросы, и мы будем 24/7 контачить", - подчеркнул Воробьев.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821620806.html
https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, общество, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Общество, Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
17:03 05.10.2022 (обновлено: 20:00 05.10.2022)
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных
В Подмосковье семьям мобилизованных выделят материальную помощь в размере 200 тысяч рублей
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных в Московской области граждан будет выделена единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей - это самое заметное мероприятие", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о региональных мерах поддержки мобилизованным гражданам Подмосковья.
По словам губернатора, детские сады и школы для детей всех мобилизованных граждан будут бесплатными.
"И обучение, и, самое главное очередь, и питание в школах - всё это также делается за счёт государства", - добавил Воробьев.
Все эти мероприятия, как отметил глава региона, работают с момента призыва, а муниципалитеты продолжают поддерживать связь с семьями мобилизованных.
"Возникают разные вопросы, и мы будем 24/7 контачить", - подчеркнул Воробьев.