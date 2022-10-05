https://ria.ru/20221005/polsha-1821623680.html

Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше

Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 05.10.2022

Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше

Размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Gazeta Polska. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

в мире

анджей дуда

польша

сша

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ВАРШАВА, 5 окт - РИА Новости. Размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.Польский президент считает проблемой отсутствие в его стране ядерного оружия. "Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время мы, как Польша могли бы его иметь в своем распоряжении", - сказал Дуда.При этом он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открытая", - сказал Дуда.Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие. Тем не менее, по словам Качиньского, положительного ответа от США получить не удалось.

https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анджей дуда, польша, сша, нато