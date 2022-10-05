https://ria.ru/20221005/polsha-1821623680.html
Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше
Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 05.10.2022
Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше
Размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Gazeta Polska. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:29
2022-10-05T10:29
2022-10-05T10:29
в мире
анджей дуда
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ВАРШАВА, 5 окт - РИА Новости. Размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.Польский президент считает проблемой отсутствие в его стране ядерного оружия. "Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время мы, как Польша могли бы его иметь в своем распоряжении", - сказал Дуда.При этом он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открытая", - сказал Дуда.Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие. Тем не менее, по словам Качиньского, положительного ответа от США получить не удалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, сша, нато
В мире, Анджей Дуда, Польша, США, НАТО
Дуда допустил размещение американского ядерного оружия в Польше
Президент Дуда назвал размещение в Польше американского ядерного оружия открытой темой