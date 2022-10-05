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Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов - РИА Новости, 05.10.2022
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Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов
Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов - РИА Новости, 05.10.2022
Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов
Свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства по данным на конец сентября, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:18
2022-10-05T15:57
россия
экономика
михаил мишустин
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства по данным на конец сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая на агропромышленной выставке "Золотая осень", он напомнил, что в текущем году на Госпрограмму развития сельского хозяйства предусмотрено в федеральном бюджете более 280 миллиардов рублей."Но в ситуации сегодня, в сложной ситуации, господдержка в этой отрасли была увеличена на 35 процентов. Мы смогли обеспечить ее такими ресурсами. И, по данным на конец сентября, на выполнение госпрограммы уже мы направили свыше 380 миллиардов рублей", - сказал он.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
15:18 05.10.2022 (обновлено: 15:57 05.10.2022)
 
Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов

Мишустин: власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая пшеницы
Комбайн во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайн во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства по данным на конец сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на агропромышленной выставке "Золотая осень", он напомнил, что в текущем году на Госпрограмму развития сельского хозяйства предусмотрено в федеральном бюджете более 280 миллиардов рублей.
"Но в ситуации сегодня, в сложной ситуации, господдержка в этой отрасли была увеличена на 35 процентов. Мы смогли обеспечить ее такими ресурсами. И, по данным на конец сентября, на выполнение госпрограммы уже мы направили свыше 380 миллиардов рублей", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:46
Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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