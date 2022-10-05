https://ria.ru/20221005/podderzhka-1821719256.html

Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов

Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов - РИА Новости, 05.10.2022

Власти в 2022 году увеличили поддержку сельского хозяйства на 35 процентов

Свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства по данным на конец сентября, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:18

2022-10-05T15:18

2022-10-05T15:57

россия

экономика

михаил мишустин

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства по данным на конец сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая на агропромышленной выставке "Золотая осень", он напомнил, что в текущем году на Госпрограмму развития сельского хозяйства предусмотрено в федеральном бюджете более 280 миллиардов рублей."Но в ситуации сегодня, в сложной ситуации, господдержка в этой отрасли была увеличена на 35 процентов. Мы смогли обеспечить ее такими ресурсами. И, по данным на конец сентября, на выполнение госпрограммы уже мы направили свыше 380 миллиардов рублей", - сказал он.

https://ria.ru/20220927/pomosch-1819773501.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин