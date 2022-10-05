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FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 05.10.2022
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FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева
FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 05.10.2022
FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:14
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андрей бабиш
роберт фицо
чехия
киев
словакия
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.По его словам, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Публицист отметил, что в прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии.Обозреватель предположил, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые "воспользуются" страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.Гослинг уточнил, что наибольшую угрозу для помощи Киеву представляют бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html
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андрей бабиш, роберт фицо, чехия, киев, словакия, россия, украина
Андрей Бабиш, Роберт Фицо, Чехия, Киев, Словакия, Россия, Украина
07:14 05.10.2022 (обновлено: 11:51 05.10.2022)
 
FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева

FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за роста цен на энергоресурсы

© AP Photo / Petr David JosekМитинг в Праге
Митинг в Праге - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Митинг в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.
По его словам, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Публицист отметил, что в прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии.

"Чехия и Словакия <...> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины", — считает Гослинг.

Обозреватель предположил, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые "воспользуются" страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.
Глава Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 21:54
Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых сил на выборах
Гослинг уточнил, что наибольшую угрозу для помощи Киеву представляют бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш.

"Многие с опаской следят за президентскими выборами в январе, на которых лидирует Андрей Бабиш", — говорится в статье.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
02:39
WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине
 
Андрей БабишРоберт ФицоЧехияКиевСловакияРоссияУкраина
 
 
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