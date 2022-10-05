https://ria.ru/20221005/podderzhka-1821597380.html

FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева

FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 05.10.2022

FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева

Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:14

2022-10-05T07:14

2022-10-05T11:51

андрей бабиш

роберт фицо

чехия

киев

словакия

россия

украина

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.По его словам, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Публицист отметил, что в прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии.Обозреватель предположил, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые "воспользуются" страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.Гослинг уточнил, что наибольшую угрозу для помощи Киеву представляют бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html

https://ria.ru/20221005/pomosch-1821591188.html

чехия

киев

словакия

россия

украина

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андрей бабиш, роберт фицо, чехия, киев, словакия, россия, украина