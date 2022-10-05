https://ria.ru/20221005/peregovory-1821677675.html
Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков
Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022
Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков
Австрия не обращалась к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:15
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Австрия не обращалась к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета The Hill написала, что Австрия предложила свою кандидатуру в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева. По сообщению издания, Австрия заявила о готовности выступить в качестве площадки для переговоров по деэскалации конфликта на Украине, а также поддерживать связи с Россией."Нет, не поступало", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не поступало ли России по дипломатическим или иным каналам предложение от Австрии по деэскалации конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221005/peregovory-1821610950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, Вена, Украина, В мире, Австрия, Россия
13:08 05.10.2022 (обновлено: 13:15 05.10.2022)
Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков
Песков: Вена не обращалась к Москве с инициативами по урегулированию вокруг Украины