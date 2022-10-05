https://ria.ru/20221005/peregovory-1821677675.html

Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков

Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2022

Вена не обращалась к Москве с мирными инициативами, заявил Песков

Австрия не обращалась к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:15

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вена

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Австрия не обращалась к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета The Hill написала, что Австрия предложила свою кандидатуру в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева. По сообщению издания, Австрия заявила о готовности выступить в качестве площадки для переговоров по деэскалации конфликта на Украине, а также поддерживать связи с Россией."Нет, не поступало", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не поступало ли России по дипломатическим или иным каналам предложение от Австрии по деэскалации конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221005/peregovory-1821610950.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, вена, украина, в мире, австрия, россия