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Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
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Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД
Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД
Позиция Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки, но Москва настаивает на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:58
2022-10-05T10:58
владимир зеленский
сергей вершинин
владимир путин
россия
украина
москва
совет национальной безопасности и обороны украины
оон
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки, но Москва настаивает на критическом анализе договоренностей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени… Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН", - сказал Вершинин.При этом он подчеркнул, что "не видит увязки" в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20221005/peregovory-1821626461.html
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владимир зеленский, сергей вершинин, владимир путин, россия, украина, москва, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, в мире
Владимир Зеленский, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН, В мире
10:58 05.10.2022
 
Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД

МИД: позиция Зеленского по переговорам с Россией не повлияет на зерновую сделку

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки, но Москва настаивает на критическом анализе договоренностей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени… Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН", - сказал Вершинин.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:41
В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией
При этом он подчеркнул, что "не видит увязки" в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:12
В Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки
 
Владимир ЗеленскийСергей ВершининВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваСовет национальной безопасности и обороны УкраиныООНВ мире
 
 
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