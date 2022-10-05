https://ria.ru/20221005/peregovory-1821631491.html

Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД

Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022

Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД

Позиция Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки, но Москва настаивает на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

владимир зеленский

сергей вершинин

владимир путин

россия

украина

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совет национальной безопасности и обороны украины

оон

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки, но Москва настаивает на критическом анализе договоренностей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени… Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН", - сказал Вершинин.При этом он подчеркнул, что "не видит увязки" в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20221005/peregovory-1821626461.html

https://ria.ru/20220930/sdelka-1820553659.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, сергей вершинин, владимир путин, россия, украина, москва, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, в мире