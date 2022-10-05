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В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией
В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией
Позиция Зеленского по отказу переговоров с Россией является неправильной и подлежит осуждению, — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:41
2022-10-05T11:11
россия
украина
в мире
сергей вершинин
владимир зеленский
владимир путин
стамбул
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Позиция Зеленского по отказу переговоров с Россией является неправильной и подлежит осуждению, — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин."Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны", - сказал Вершинин.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/avstriya-1821633147.html
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россия, украина, в мире, сергей вершинин, владимир зеленский, владимир путин, стамбул, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Украина, В мире, Сергей Вершинин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Стамбул, Совет национальной безопасности и обороны Украины
10:41 05.10.2022 (обновлено: 11:11 05.10.2022)
 
В МИД прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Россией

Замглавы МИД Вершинин назвал отказ Зеленского от переговоров неправильной позицией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Позиция Зеленского по отказу переговоров с Россией является неправильной и подлежит осуждению, — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.
"Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны", - сказал Вершинин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:05
В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:57В мире
Австрия предложила провести переговоры по Украине, сообщают СМИ
 
РоссияУкраинаВ миреСергей ВершининВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСтамбулСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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