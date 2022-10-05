https://ria.ru/20221005/peregovory-1821610950.html

В Австрии предложили провести переговоры по Украине, пишут СМИ

В Австрии предложили провести переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

В Австрии предложили провести переговоры по Украине, пишут СМИ

Американское издание Hill со ссылкой на австрийский источник сообщает, что в Австрии предложили провести на ее территории переговоры по деэскалации на Украине,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:28

2022-10-05T09:28

2022-10-05T10:09

в мире

австрия

украина

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американское издание Hill со ссылкой на австрийский источник сообщает, что в Австрии предложили провести на ее территории переговоры по деэскалации на Украине, а Вена готова поддерживать каналы связи с Россией."Страна была предложена в качестве нейтральной территории для сложных переговоров, и она готова принять переговоры по деэскалации, а также поддерживать каналы с Россией", - говорится в тексте материала со ссылкой на слова источника в Австрии.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что не исключает возможности постепенного снятия санкций с РФ. Он также заявил, что Вена могла бы стать местом встречи для переговорщиков.

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820771861.html

австрия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, украина