https://ria.ru/20221005/patrushev-1821617659.html

Англосаксы хотят столкнуть Россию и Европу, заявил Патрушев

Англосаксы хотят столкнуть Россию и Европу, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

Англосаксы хотят столкнуть Россию и Европу, заявил Патрушев

Англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:57

2022-10-05T09:57

2022-10-05T10:31

николай патрушев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире, не стесняясь, игнорируют нормы международного права, показывают свою истинную агрессивную сущность", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.Под непосредственным руководством англосаксов на Украине возродился неонацистский режим, в массовое сознание стала активно внедряться национал-фашистская идеология, добавил секретарь Совбеза. "При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной", - отметил Патрушев."Цель – подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счёт. Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн, вновь решить скопившиеся проблемы своей экономики, включая проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более 30 триллионов долларов", - пояснил Патрушев."Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан", - подчеркнул секретарь Совбеза.По словам Патрушева, "англосаксы так действовали всегда, всякий раз развязывая войны по всему миру"."Самоуверенная и эгоистичная политика англо-американского тандема создаёт многочисленные очаги напряженности в различных регионах, ставит на грань выживания многие страны и народы. Сегодня Вашингтон и Лондон не могут успокоиться из-за страха потери своей гегемонии и пытаются разжечь все новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай", - заключил он.

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616077.html

https://ria.ru/20221005/krym-1821616556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай патрушев, россия, европа, украина, в мире