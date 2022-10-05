https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html
Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 05.10.2022
Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Диверсия на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:54
2022-10-05T09:54
2022-10-05T10:12
николай патрушев
европа
россия
севастополь
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Диверсия на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отдельно хочу обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Совершенная диверсия на газопроводе "Северный поток" 1 и 2 - это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221005/patrushev-1821615659.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, европа, россия, севастополь, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Николай Патрушев, Европа, Россия, Севастополь, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
09:54 05.10.2022 (обновлено: 10:12 05.10.2022)
Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Патрушев: последствия терактов на "Северных потоках" могут быть существенными для ЕС