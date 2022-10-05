https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html

Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 05.10.2022

Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Диверсия на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:54

2022-10-05T09:54

2022-10-05T10:12

николай патрушев

европа

россия

севастополь

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Диверсия на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отдельно хочу обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму."Совершенная диверсия на газопроводе "Северный поток" 1 и 2 - это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821615659.html

европа

россия

севастополь

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Дарья Буймова

николай патрушев, европа, россия, севастополь, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"