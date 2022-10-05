https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616077.html

Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев

Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев

США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:49

2022-10-05T09:49

2022-10-05T09:49

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

украина

сша

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Он выступил в Севастополе на совещании по вопросам безопасности в Крыму, обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности на полуострове."Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - сказал Патрушев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/mask-1821604138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай патрушев, россия, украина, сша, в мире