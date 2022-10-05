https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616077.html
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:49
2022-10-05T09:49
2022-10-05T09:49
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
украина
сша
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Он выступил в Севастополе на совещании по вопросам безопасности в Крыму, обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности на полуострове."Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - сказал Патрушев.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/mask-1821604138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Украина, США, В мире
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию