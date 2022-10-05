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Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616077.html
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев
США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:49
2022-10-05T09:49
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
украина
сша
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Он выступил в Севастополе на совещании по вопросам безопасности в Крыму, обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности на полуострове."Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - сказал Патрушев.
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николай патрушев, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Украина, США, В мире
09:49 05.10.2022
 
Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию, считает Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выступил в Севастополе на совещании по вопросам безопасности в Крыму, обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности на полуострове.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:33Сказано в эфире
Захарова о "плане Маска" по Украине: на Западе начали задаваться вопросами
"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - сказал Патрушев.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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