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Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа - РИА Новости, 05.10.2022
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Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа
Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа - РИА Новости, 05.10.2022
Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа
ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:47
2022-10-05T09:47
в мире
николай патрушев
никарагуа
россия
севастополь
центральное разведывательное управление (цру)
оон
северный поток
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На минувшей неделе Патрушев в контексте диверсии на "Северных потоках" пообещал, что Россия расскажет, как западные спецслужбы в свое время взрывали аналогичные объекты."Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов", - сказал секретарь Совбеза, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.Международный суд ООН рассматривал заявление никарагуанских властей и подтвердил прямые нарушения взятых на себя США в рамках международного права обязательств не вмешиваться во внутренние дела другого государства, не использовать силу против другого государства и не нарушать его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле, добавил Патрушев."Вместе с тем Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий. Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб", - отметил он.
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в мире, николай патрушев, никарагуа, россия, севастополь, центральное разведывательное управление (цру), оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Николай Патрушев, Никарагуа, Россия, Севастополь, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
09:47 05.10.2022
 
Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа

Секретарь Совбеза Патрушев напомнил о диверсантах ЦРУ, подорвавших нефтепровод в Никарагуа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На минувшей неделе Патрушев в контексте диверсии на "Северных потоках" пообещал, что Россия расскажет, как западные спецслужбы в свое время взрывали аналогичные объекты.
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"Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов", - сказал секретарь Совбеза, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
Международный суд ООН рассматривал заявление никарагуанских властей и подтвердил прямые нарушения взятых на себя США в рамках международного права обязательств не вмешиваться во внутренние дела другого государства, не использовать силу против другого государства и не нарушать его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле, добавил Патрушев.
"Вместе с тем Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий. Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб", - отметил он.
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В миреНиколай ПатрушевНикарагуаРоссияСевастопольЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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