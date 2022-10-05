https://ria.ru/20221005/patrushev-1821615659.html

Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа

Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа - РИА Новости, 05.10.2022

Патрушев напомнил об инциденте с подрывом нефтепровода в Никарагуа

ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:47

2022-10-05T09:47

2022-10-05T09:47

в мире

николай патрушев

никарагуа

россия

севастополь

центральное разведывательное управление (цру)

оон

северный поток

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, та ситуация схожа с недавними терактами на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На минувшей неделе Патрушев в контексте диверсии на "Северных потоках" пообещал, что Россия расскажет, как западные спецслужбы в свое время взрывали аналогичные объекты."Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов", - сказал секретарь Совбеза, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.Международный суд ООН рассматривал заявление никарагуанских властей и подтвердил прямые нарушения взятых на себя США в рамках международного права обязательств не вмешиваться во внутренние дела другого государства, не использовать силу против другого государства и не нарушать его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле, добавил Патрушев."Вместе с тем Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий. Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб", - отметил он.

https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html

https://ria.ru/20221005/vzryv-1821596751.html

никарагуа

россия

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николай патрушев, никарагуа, россия, севастополь, центральное разведывательное управление (цру), оон, северный поток, авария на "северных потоках"