https://ria.ru/20221005/pashinyan-1821733986.html

Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге

Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге - РИА Новости, 05.10.2022

Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует в Праге встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также турецким лидером Тайипом... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:56

2022-10-05T15:56

2022-10-05T16:16

в мире

никол пашинян

армения

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует в Праге встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также турецким лидером Тайипом Эрдоганом."Я приму участие в Праге в саммите Европейского политического сообщества, и в его рамках предусмотрена четырехсторонняя встреча с президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Совета Европейского союза. Также предусмотрена встреча с президентом Турции. О возможности этой встречи мы заявляли", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, из Праги он отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.

https://ria.ru/20221005/armeniya-1821677800.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, армения, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган