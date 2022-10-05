https://ria.ru/20221005/pashinyan-1821733986.html
Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге
Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге - РИА Новости, 05.10.2022
Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует в Праге встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также турецким лидером Тайипом... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:56
2022-10-05T15:56
2022-10-05T16:16
в мире
никол пашинян
армения
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует в Праге встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также турецким лидером Тайипом Эрдоганом."Я приму участие в Праге в саммите Европейского политического сообщества, и в его рамках предусмотрена четырехсторонняя встреча с президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Совета Европейского союза. Также предусмотрена встреча с президентом Турции. О возможности этой встречи мы заявляли", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, из Праги он отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.
https://ria.ru/20221005/armeniya-1821677800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Никол Пашинян, Армения, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган
15:56 05.10.2022 (обновлено: 16:16 05.10.2022)
Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге
Премьер Армении Пашинян встретится с Эрдоганом и Алиевым в Праге