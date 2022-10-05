https://ria.ru/20221005/ozkho-1821651403.html

Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО

Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 05.10.2022

Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО

Россия постоянно предупреждает Организацию по запрещению химического оружия о возможности химических провокаций со стороны Киева, но Запад категорически не... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:58

2022-10-05T11:58

2022-10-05T11:58

в мире

россия

киев

нидерланды

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает Организацию по запрещению химического оружия о возможности химических провокаций со стороны Киева, но Запад категорически не желает воспринимать предостережения, заявил постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."Минобороны России, начиная с декабря 2021 года, предупреждает о возможности химических провокаций со стороны украинских военизированных формирований, а также фиксирует факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. Мы на постоянной основе доводим эту информацию до сведения ОЗХО", - заявил Шульгин на 101-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Он подчеркнул, что, к огромному сожалению, часть предупреждений РФ о готовящихся химических провокациях сбылась."Предотвращение подобных преступных деяний – общая ответственность государств-участников Конвенции. Однако в ответ на наши предостережения мы сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их. Более того, уже в наш адрес сыплются голословные обвинения в дезинформации и клевете", - отметил он в выступлении, которое распространило постпредство РФ в среду.

https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, нидерланды, организация по запрещению химического оружия