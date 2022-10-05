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Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО
Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 05.10.2022
Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО
Россия постоянно предупреждает Организацию по запрещению химического оружия о возможности химических провокаций со стороны Киева, но Запад категорически не... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:58
2022-10-05T11:58
в мире
россия
киев
нидерланды
организация по запрещению химического оружия
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает Организацию по запрещению химического оружия о возможности химических провокаций со стороны Киева, но Запад категорически не желает воспринимать предостережения, заявил постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."Минобороны России, начиная с декабря 2021 года, предупреждает о возможности химических провокаций со стороны украинских военизированных формирований, а также фиксирует факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. Мы на постоянной основе доводим эту информацию до сведения ОЗХО", - заявил Шульгин на 101-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Он подчеркнул, что, к огромному сожалению, часть предупреждений РФ о готовящихся химических провокациях сбылась."Предотвращение подобных преступных деяний – общая ответственность государств-участников Конвенции. Однако в ответ на наши предостережения мы сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их. Более того, уже в наш адрес сыплются голословные обвинения в дезинформации и клевете", - отметил он в выступлении, которое распространило постпредство РФ в среду.
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в мире, россия, киев, нидерланды, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Киев, Нидерланды, Организация по запрещению химического оружия
11:58 05.10.2022
 
Россия предупреждала о провокациях Киева, заявил постпред при ОЗХО

Постпред при ОЗХО Шульгин: Запад не хочет воспринимать предостережения о провокациях Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает Организацию по запрещению химического оружия о возможности химических провокаций со стороны Киева, но Запад категорически не желает воспринимать предостережения, заявил постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Минобороны России, начиная с декабря 2021 года, предупреждает о возможности химических провокаций со стороны украинских военизированных формирований, а также фиксирует факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. Мы на постоянной основе доводим эту информацию до сведения ОЗХО", - заявил Шульгин на 101-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
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Он подчеркнул, что, к огромному сожалению, часть предупреждений РФ о готовящихся химических провокациях сбылась.
"Предотвращение подобных преступных деяний – общая ответственность государств-участников Конвенции. Однако в ответ на наши предостережения мы сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их. Более того, уже в наш адрес сыплются голословные обвинения в дезинформации и клевете", - отметил он в выступлении, которое распространило постпредство РФ в среду.
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