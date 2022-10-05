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Отсрочка от частичной мобилизации касается частных вузов с госаккредитацией - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Отсрочка от частичной мобилизации касается частных вузов с госаккредитацией
Отсрочка от частичной мобилизации касается частных вузов с госаккредитацией - РИА Новости, 05.10.2022
Отсрочка от частичной мобилизации касается частных вузов с госаккредитацией
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предоставляющий отсрочку от мобилизации студентам частных вузов и научных организаций, имеющих... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:49
2022-10-05T16:49
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предоставляющий отсрочку от мобилизации студентам частных вузов и научных организаций, имеющих государственную аккредитацию."В образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В том числе программам ординатуры и программам асиссентуры, стажировки. Имеется ввиду, когда я говорил об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, это как раз и есть частные учебные заведения", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он добавил, что в России учреждений без государственной аккредитации практически нет."Это какие-то совсем малозаметные лавочки, а не учебные заведения", - уточнил глава государства.
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общество, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
16:49 05.10.2022
 
Отсрочка от частичной мобилизации касается частных вузов с госаккредитацией

Путин: отсрочка от частичной мобилизации касается имеющих госаккредитацию частных вузов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предоставляющий отсрочку от мобилизации студентам частных вузов и научных организаций, имеющих государственную аккредитацию.
"В образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В том числе программам ординатуры и программам асиссентуры, стажировки. Имеется ввиду, когда я говорил об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, это как раз и есть частные учебные заведения", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Он добавил, что в России учреждений без государственной аккредитации практически нет.
"Это какие-то совсем малозаметные лавочки, а не учебные заведения", - уточнил глава государства.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:00Специальная военная операция на Украине
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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