https://ria.ru/20221005/otravlenie-1821727936.html

Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты

Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты - РИА Новости, 05.10.2022

Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты

Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:40

2022-10-05T15:40

2022-10-05T15:40

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франция

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.Согласно показаниям мальчика в полицейском участке коммуны Севр (пригород Парижа), его 40-летняя мать, пока он спал, обнаружила в его телефоне обмен сообщениями со взрослым мужчиной и обнаженные фотографии. Она также обнаружила, что ее сын был зарегистрирован на сайте знакомств для геев.Когда подросток проснулся, мать начала оскорблять его и угрожать смертью. Она говорила, что не хочет видеть в своем доме гомосексуалиста и угрожала убить ребенка. По словам мальчика, мать затем попыталась насильно влить ему в рот жавелевую воду (отбеливатель), но он успел выплюнуть жидкость, после чего его выгнали из квартиры на улицу. Позднее женщина догнала ребенка и заявила, что хочет бросить его в Сену.Несмотря на преследование, мальчику удалось добраться до полицейского участка, после чего его доставили в больницу. Его мать была задержана. Во вторник ее дело было направлено в суд для начала расследования по фактам "применения отравляющего вещества в отношении лица, не достигшего 15 лет, и неоднократных угроз убийством на почве сексуальной ориентации".Суду также предстоит решить вопрос, где будет проживать пострадавший мальчик.

https://rsport.ria.ru/20220903/benua-1812945287.html

https://ria.ru/20210206/pedofily-1595811971.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция