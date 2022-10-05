https://ria.ru/20221005/otravlenie-1821727936.html
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты - РИА Новости, 05.10.2022
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты
Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:40
2022-10-05T15:40
2022-10-05T15:40
в мире
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.Согласно показаниям мальчика в полицейском участке коммуны Севр (пригород Парижа), его 40-летняя мать, пока он спал, обнаружила в его телефоне обмен сообщениями со взрослым мужчиной и обнаженные фотографии. Она также обнаружила, что ее сын был зарегистрирован на сайте знакомств для геев.Когда подросток проснулся, мать начала оскорблять его и угрожать смертью. Она говорила, что не хочет видеть в своем доме гомосексуалиста и угрожала убить ребенка. По словам мальчика, мать затем попыталась насильно влить ему в рот жавелевую воду (отбеливатель), но он успел выплюнуть жидкость, после чего его выгнали из квартиры на улицу. Позднее женщина догнала ребенка и заявила, что хочет бросить его в Сену.Несмотря на преследование, мальчику удалось добраться до полицейского участка, после чего его доставили в больницу. Его мать была задержана. Во вторник ее дело было направлено в суд для начала расследования по фактам "применения отравляющего вещества в отношении лица, не достигшего 15 лет, и неоднократных угроз убийством на почве сексуальной ориентации".Суду также предстоит решить вопрос, где будет проживать пострадавший мальчик.
https://rsport.ria.ru/20220903/benua-1812945287.html
https://ria.ru/20210206/pedofily-1595811971.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты
BFMTV: женщина в пригороде Парижа пыталась отравить 12-летнего сына, посещавшего гей-сайты
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на правоохранителей.
Согласно показаниям мальчика в полицейском участке коммуны Севр (пригород Парижа
), его 40-летняя мать, пока он спал, обнаружила в его телефоне обмен сообщениями со взрослым мужчиной и обнаженные фотографии. Она также обнаружила, что ее сын был зарегистрирован на сайте знакомств для геев.
Когда подросток проснулся, мать начала оскорблять его и угрожать смертью. Она говорила, что не хочет видеть в своем доме гомосексуалиста и угрожала убить ребенка. По словам мальчика, мать затем попыталась насильно влить ему в рот жавелевую воду (отбеливатель), но он успел выплюнуть жидкость, после чего его выгнали из квартиры на улицу. Позднее женщина догнала ребенка и заявила, что хочет бросить его в Сену.
Несмотря на преследование, мальчику удалось добраться до полицейского участка, после чего его доставили в больницу. Его мать была задержана. Во вторник ее дело было направлено в суд для начала расследования по фактам "применения отравляющего вещества в отношении лица, не достигшего 15 лет, и неоднократных угроз убийством на почве сексуальной ориентации".
Суду также предстоит решить вопрос, где будет проживать пострадавший мальчик.