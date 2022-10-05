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Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты - РИА Новости, 05.10.2022
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Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты - РИА Новости, 05.10.2022
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты
Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:40
2022-10-05T15:40
в мире
париж
франция
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.Согласно показаниям мальчика в полицейском участке коммуны Севр (пригород Парижа), его 40-летняя мать, пока он спал, обнаружила в его телефоне обмен сообщениями со взрослым мужчиной и обнаженные фотографии. Она также обнаружила, что ее сын был зарегистрирован на сайте знакомств для геев.Когда подросток проснулся, мать начала оскорблять его и угрожать смертью. Она говорила, что не хочет видеть в своем доме гомосексуалиста и угрожала убить ребенка. По словам мальчика, мать затем попыталась насильно влить ему в рот жавелевую воду (отбеливатель), но он успел выплюнуть жидкость, после чего его выгнали из квартиры на улицу. Позднее женщина догнала ребенка и заявила, что хочет бросить его в Сену.Несмотря на преследование, мальчику удалось добраться до полицейского участка, после чего его доставили в больницу. Его мать была задержана. Во вторник ее дело было направлено в суд для начала расследования по фактам "применения отравляющего вещества в отношении лица, не достигшего 15 лет, и неоднократных угроз убийством на почве сексуальной ориентации".Суду также предстоит решить вопрос, где будет проживать пострадавший мальчик.
https://rsport.ria.ru/20220903/benua-1812945287.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
15:40 05.10.2022
 
Женщина в пригороде Парижа хотела отравить сына, посещавшего гей-сайты

BFMTV: женщина в пригороде Парижа пыталась отравить 12-летнего сына, посещавшего гей-сайты

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Женщина в столичном регионе Франции, узнав, что ее 12-летний сын посещает специализированные гей-сайты, попыталась отравить мальчика, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.
Согласно показаниям мальчика в полицейском участке коммуны Севр (пригород Парижа), его 40-летняя мать, пока он спал, обнаружила в его телефоне обмен сообщениями со взрослым мужчиной и обнаженные фотографии. Она также обнаружила, что ее сын был зарегистрирован на сайте знакомств для геев.
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Когда подросток проснулся, мать начала оскорблять его и угрожать смертью. Она говорила, что не хочет видеть в своем доме гомосексуалиста и угрожала убить ребенка. По словам мальчика, мать затем попыталась насильно влить ему в рот жавелевую воду (отбеливатель), но он успел выплюнуть жидкость, после чего его выгнали из квартиры на улицу. Позднее женщина догнала ребенка и заявила, что хочет бросить его в Сену.
Несмотря на преследование, мальчику удалось добраться до полицейского участка, после чего его доставили в больницу. Его мать была задержана. Во вторник ее дело было направлено в суд для начала расследования по фактам "применения отравляющего вещества в отношении лица, не достигшего 15 лет, и неоднократных угроз убийством на почве сексуальной ориентации".
Суду также предстоит решить вопрос, где будет проживать пострадавший мальчик.
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