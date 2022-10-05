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Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 05.10.2022
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Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 05.10.2022
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы
Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:08
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энергодар
украина
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий заявил в эфире Первого канала, что украинские войска бьют по Энергодару в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, за последние сутки было нанесено более 40 ударов."Мы отопительный сезон в городе Энергодар в любом случае проведем, мы сейчас готовимся всеми силами для того, чтобы и Энергодар, и другие города были с газом, с углем на тепловых электростанциях", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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энергодар, украина, общество
Энергодар, Украина, Общество
11:08 05.10.2022 (обновлено: 11:09 05.10.2022)
 
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы

Балицкий: отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий заявил в эфире Первого канала, что украинские войска бьют по Энергодару в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, за последние сутки было нанесено более 40 ударов.
"Мы отопительный сезон в городе Энергодар в любом случае проведем, мы сейчас готовимся всеми силами для того, чтобы и Энергодар, и другие города были с газом, с углем на тепловых электростанциях", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
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