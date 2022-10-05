https://ria.ru/20221005/otoplenie-1821633049.html

Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы

Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 05.10.2022

Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы

Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:08

2022-10-05T11:08

2022-10-05T11:09

энергодар

украина

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий заявил в эфире Первого канала, что украинские войска бьют по Энергодару в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, за последние сутки было нанесено более 40 ударов."Мы отопительный сезон в городе Энергодар в любом случае проведем, мы сейчас готовимся всеми силами для того, чтобы и Энергодар, и другие города были с газом, с углем на тепловых электростанциях", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221004/tes-1821522967.html

энергодар

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, украина, общество