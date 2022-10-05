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Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 05.10.2022
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы
Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:08
2022-10-05T11:08
2022-10-05T11:09
энергодар
украина
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопительный сезон в Энергодаре будет проведен, несмотря на обстрелы украинских войск, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий заявил в эфире Первого канала, что украинские войска бьют по Энергодару в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS, за последние сутки было нанесено более 40 ударов."Мы отопительный сезон в городе Энергодар в любом случае проведем, мы сейчас готовимся всеми силами для того, чтобы и Энергодар, и другие города были с газом, с углем на тепловых электростанциях", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221004/tes-1821522967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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энергодар, украина, общество
Энергодар, Украина, Общество
11:08 05.10.2022 (обновлено: 11:09 05.10.2022)
Отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы
Балицкий: отопительный сезон в Энергодаре проведут, несмотря на обстрелы