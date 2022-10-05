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Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель
Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель - РИА Новости, 05.10.2022
Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель
Путешественники назвали самые частые проблемы, которые возникали у них при заселении в объекты размещения, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T04:34
2022-10-05T04:34
туризм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путешественники назвали самые частые проблемы, которые возникали у них при заселении в объекты размещения, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.В рейтинге лидирует "разочарование от увиденного". "33 процента респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках", — поясняют аналитики.Почти каждый пятый становился "жертвой" овербукинга, а каждого десятого заселяли в номер не той категории, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1462 человека. Бывало даже, что отдыхающие приезжали по адресу, а гостиницы не оказывалось на месте, добавляют в пресс-службе.Всего, по данным сервиса, с проблемами при заселении сталкивались 25 процентов путешественников.
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новости - туризм, туту.ру, туристы, отели, туризм, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Туту.ру, туристы, Отели, Туризм, Отдых
04:34 05.10.2022
 
Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель

Туту.ру: частые проблемы при заселении в отель – овербукинг и разочарование от номера

© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Depositphotos / DragonImages
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путешественники назвали самые частые проблемы, которые возникали у них при заселении в объекты размещения, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.
В рейтинге лидирует "разочарование от увиденного". "33 процента респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках", — поясняют аналитики.
Почти каждый пятый становился "жертвой" овербукинга, а каждого десятого заселяли в номер не той категории, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1462 человека. Бывало даже, что отдыхающие приезжали по адресу, а гостиницы не оказывалось на месте, добавляют в пресс-службе.
Всего, по данным сервиса, с проблемами при заселении сталкивались 25 процентов путешественников.
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