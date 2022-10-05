https://ria.ru/20221005/oteli-1821401075.html

Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель

Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель - РИА Новости, 05.10.2022

Туристы назвали самые частые проблемы с заселением в отель

Путешественники назвали самые частые проблемы, которые возникали у них при заселении в объекты размещения, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:34

2022-10-05T04:34

2022-10-05T04:34

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путешественники назвали самые частые проблемы, которые возникали у них при заселении в объекты размещения, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.В рейтинге лидирует "разочарование от увиденного". "33 процента респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках", — поясняют аналитики.Почти каждый пятый становился "жертвой" овербукинга, а каждого десятого заселяли в номер не той категории, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1462 человека. Бывало даже, что отдыхающие приезжали по адресу, а гостиницы не оказывалось на месте, добавляют в пресс-службе.Всего, по данным сервиса, с проблемами при заселении сталкивались 25 процентов путешественников.

https://ria.ru/20221001/turizm-1820615045.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туту.ру, туристы, отели, туризм, отдых