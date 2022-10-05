https://ria.ru/20221005/otdykh-1821983652.html

Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде

Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде - РИА Новости, 06.10.2022

Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде

Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T13:04

2022-10-05T13:04

2022-10-06T15:05

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершились работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" в Зеленограде. "Березовая роща" – сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения, привели в порядок детские площадки - поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками и качелями. Кроме того, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак."При проведении работ сохранили ландшафт территории – все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220927/zony-1819840290.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

зеленоград, городское хозяйство москвы, общество