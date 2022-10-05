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Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде - РИА Новости, 06.10.2022
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Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде
Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде - РИА Новости, 06.10.2022
Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде
Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T13:04
2022-10-06T15:05
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зеленоград
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общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершились работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" в Зеленограде. "Березовая роща" – сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения, привели в порядок детские площадки - поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками и качелями. Кроме того, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак."При проведении работ сохранили ландшафт территории – все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники", - дополняется в сообщении.
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зеленоград, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Городское хозяйство Москвы, Общество
13:04 05.10.2022 (обновлено: 15:05 06.10.2022)
 

Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЗона отдыха "Березовая роща" в Зеленограде
Зона отдыха Березовая роща в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Зона отдыха "Березовая роща" в Зеленограде
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершились работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" в Зеленограде. "Березовая роща" – сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения, привели в порядок детские площадки - поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками и качелями. Кроме того, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак.
"При проведении работ сохранили ландшафт территории – все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники", - дополняется в сообщении.
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