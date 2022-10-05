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Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде
Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде - РИА Новости, 06.10.2022
Обновление зоны отдыха "Березовая роща" завершилось в Зеленограде
Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T13:04
2022-10-05T13:04
2022-10-06T15:05
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершились работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" в Зеленограде. "Березовая роща" – сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения, привели в порядок детские площадки - поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками и качелями. Кроме того, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак."При проведении работ сохранили ландшафт территории – все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220927/zony-1819840290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зеленоград, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" завершились в Зеленограде, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершились работы по обновлению зоны отдыха "Березовая роща" в Зеленограде
. "Березовая роща" – сердце района Матушкино. Через естественный лесной массив, сохранившийся еще со времен застройки района, пролегают пешеходные дорожки к корпусам 231, 232, 233, 248, 249", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" заменили покрытие дорожно-тропиночной сети, сделали зоны для тихого отдыха, установили скамейки и парковые качели, обновили систему освещения, привели в порядок детские площадки - поставили новые игровые комплексы, оформленные в лесной тематике, с горками и качелями. Кроме того, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак.
"При проведении работ сохранили ландшафт территории – все зеленые насаждения, аллеи, газоны и цветники. Дополнительно высадили деревья и кустарники", - дополняется в сообщении.