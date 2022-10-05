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Путин призвал организовать отдых детей во время каникул - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин призвал организовать отдых детей во время каникул
Путин призвал организовать отдых детей во время каникул - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал организовать отдых детей во время каникул
Необходимо подумать, как организовать отдых детей на осенних каникулах, особенно в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:32
2022-10-05T16:10
референдумы на освобожденных территориях
россия
юнеско
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо подумать, как организовать отдых детей на осенних каникулах, особенно в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин."Кстати, скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".
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референдумы на освобожденных территориях, россия, юнеско, владимир путин
Референдумы на освобожденных территориях, Россия, ЮНЕСКО, Владимир Путин
15:32 05.10.2022 (обновлено: 16:10 05.10.2022)
 
Путин призвал организовать отдых детей во время каникул

Путин призвал организовать отдых детей на каникулах, особенно на новых территориях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо подумать, как организовать отдых детей на осенних каникулах, особенно в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин.
"Кстати, скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.
Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Референдумы на освобожденных территорияхРоссияЮНЕСКОВладимир Путин
 
 
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