https://ria.ru/20221005/otdykh-1821725507.html

Путин призвал организовать отдых детей во время каникул

Путин призвал организовать отдых детей во время каникул - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал организовать отдых детей во время каникул

Необходимо подумать, как организовать отдых детей на осенних каникулах, особенно в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:32

2022-10-05T15:32

2022-10-05T16:10

референдумы на освобожденных территориях

россия

юнеско

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо подумать, как организовать отдых детей на осенних каникулах, особенно в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин."Кстати, скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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референдумы на освобожденных территориях, россия, юнеско, владимир путин