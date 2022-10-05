Рейтинг@Mail.ru
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/ospa-1821792764.html
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян - РИА Новости, 05.10.2022
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян
Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:19
2022-10-05T18:24
россия
здоровье - общество
оспа обезьян
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из инструкции к препарату.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый отечественные препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор".Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.
https://ria.ru/20220908/ospa-1815395935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, оспа обезьян, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Оспа обезьян, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:19 05.10.2022 (обновлено: 18:24 05.10.2022)
 
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян

В инструкции к НИОХ-14 указали возможность его применения для лечения оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из инструкции к препарату.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый отечественные препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор".
"Показания к применению: препарат показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет для лечения инфекций, вызванных: вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, вирусом коровьей оспы", - говорится в сообщении.
Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 13:30
Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор
 
РоссияЗдоровье - ОбществоОспа обезьянМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала