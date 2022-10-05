https://ria.ru/20221005/ospa-1821792764.html
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян - РИА Новости, 05.10.2022
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян
Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:19
2022-10-05T18:19
2022-10-05T18:24
россия
здоровье - общество
оспа обезьян
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из инструкции к препарату.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый отечественные препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор".Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.
https://ria.ru/20220908/ospa-1815395935.html
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россия, здоровье - общество, оспа обезьян, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Оспа обезьян, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:19 05.10.2022 (обновлено: 18:24 05.10.2022)
Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян
В инструкции к НИОХ-14 указали возможность его применения для лечения оспы обезьян
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из инструкции к препарату.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый отечественные препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор".
"Показания к применению: препарат показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет для лечения инфекций, вызванных: вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, вирусом коровьей оспы", - говорится в сообщении.
Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.