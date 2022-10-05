https://ria.ru/20221005/ospa-1821792764.html

Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян

Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян - РИА Новости, 05.10.2022

Российский препарат НИОХ-14 разрешили применять для лечения оспы обезьян

Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:19

2022-10-05T18:19

2022-10-05T18:24

россия

здоровье - общество

оспа обезьян

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противооспенный препарат НИОХ-14, который был зарегистрирован в России, можно применять в том числе и для лечения инфекции, вызванной оспой обезьян, следует из инструкции к препарату.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первый отечественные препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор".Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.

https://ria.ru/20220908/ospa-1815395935.html

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россия, здоровье - общество, оспа обезьян, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)