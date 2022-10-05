https://ria.ru/20221005/opros-1821662757.html
Немцев возмутил опрос о вступлении Украины в ЕС
Немцев возмутил опрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
Немцев возмутил опрос о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:32
2022-10-05T12:32
2022-10-05T15:31
в мире
украина
германия
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.Как пишет немецкое издание, по результатам исследования вступление Украины в ЕС поддерживает большинство европейцев. В Польше высказались за 84 процента опрошенных, а в Германии и Франции — 60 процентов."Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас", — отметил Lutz G."Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС", — написал Frank W."Я уже давно не верю опросам Фонда Bertelsmann", — прокомментировал Ute R."Возможно, Bertelsmann мог бы провести опрос о выходе Германии из ЕС", — сыронизировал Jörg J."Вопрос надо ставить иначе. Какую часть своего дохода вы хотели бы отдавать Украине?" — отметил Hans-Dieter T."Такие общественные организации, как Фонд Bertelsmann, не прекратят трещать об Украине, пока Германия и ЕС не обанкротятся", — написал Frank H."Знают ли те 60 процентов немецких налогоплательщиков, поддерживающие вступление Украины в ЕС, чего это будет стоить? Возможно, цены на газ и электроэнергию все еще слишком низкие?" — подытожила Jasmin N.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820966409.html
https://ria.ru/20221004/rasplata-1821312845.html
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в мире, украина, германия, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Евросоюз
12:32 05.10.2022 (обновлено: 15:31 05.10.2022)
Немцев возмутил опрос о вступлении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали опрос о вступлении Украины в ЕС
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
не согласились с результатами опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.
Как пишет немецкое издание, по результатам исследования вступление Украины в ЕС поддерживает большинство европейцев. В Польше
высказались за 84 процента опрошенных, а в Германии
и Франции
— 60 процентов.
"Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас", — отметил Lutz G.
"Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС", — написал Frank W.
"Я уже давно не верю опросам Фонда Bertelsmann", — прокомментировал Ute R.
"Возможно, Bertelsmann мог бы провести опрос о выходе Германии из ЕС", — сыронизировал Jörg J.
"Вопрос надо ставить иначе. Какую часть своего дохода вы хотели бы отдавать Украине?" — отметил Hans-Dieter T.
"Такие общественные организации, как Фонд Bertelsmann, не прекратят трещать об Украине, пока Германия и ЕС не обанкротятся", — написал Frank H.
"Знают ли те 60 процентов немецких налогоплательщиков, поддерживающие вступление Украины в ЕС, чего это будет стоить? Возможно, цены на газ и электроэнергию все еще слишком низкие?" — подытожила Jasmin N.
Владимир Зеленский
28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония
— с 2005-го, Черногория
— с 2010-го, а Сербия
— с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
— это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.