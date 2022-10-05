https://ria.ru/20221005/opek-1821819665.html

ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр

ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр - РИА Новости, 05.10.2022

ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр

ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:51

2022-10-05T19:51

2022-10-05T19:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман."И если ситуация изменится, то мы подстроимся. Если изменится в худшую строну, то все равно подстроимся", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания альянса.ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из коммюнике альянса по итогам заседания в среду.

https://ria.ru/20221005/opek-1821816214.html

саудовская аравия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек