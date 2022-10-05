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ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр - РИА Новости, 05.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221005/opek-1821819665.html
ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр
ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр - РИА Новости, 05.10.2022
ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр
ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:51
2022-10-05T19:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман."И если ситуация изменится, то мы подстроимся. Если изменится в худшую строну, то все равно подстроимся", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания альянса.ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
19:51 05.10.2022
 
ОПЕК+ подстроится под любую ситуацию, заявил саудовский министр

Саудовский министр: ОПЕК+ подстроится под ситуацию, даже если она изменится к худшему

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"И если ситуация изменится, то мы подстроимся. Если изменится в худшую строну, то все равно подстроимся", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания альянса.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 19:38
В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией
ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияОПЕК
 
 
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