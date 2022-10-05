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Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже - РИА Новости, 05.10.2022
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Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже
Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже - РИА Новости, 05.10.2022
Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже
ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:50
2022-10-05T18:07
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экономика
нефть
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану пройдет 4 декабря 2022 года, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания в среду."Скорректировать частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC), чтобы они проводились раз в два месяца. Проводить министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, каждые шесть месяцев в соответствии с графиком конференцией ОПЕК... Провести 34-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 декабря 2022 года", - говорится в коммюнике.В ходе очной встречи в Вене ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
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опек, в мире, экономика, нефть, вена, цены на нефть
ОПЕК, В мире, Экономика, Нефть, Вена, Цены на нефть
17:50 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
 
Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже

Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже, раз в два месяца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану пройдет 4 декабря 2022 года, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
"Скорректировать частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC), чтобы они проводились раз в два месяца. Проводить министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, каждые шесть месяцев в соответствии с графиком конференцией ОПЕК... Провести 34-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 декабря 2022 года", - говорится в коммюнике.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Сделку ОПЕК+ продлили до конца 2023 года
В ходе очной встречи в Вене ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
 
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