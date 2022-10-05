https://ria.ru/20221005/opek-1821783289.html

Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже

Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже - РИА Новости, 05.10.2022

Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже

ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:50

2022-10-05T17:50

2022-10-05T18:07

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану пройдет 4 декабря 2022 года, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания в среду."Скорректировать частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC), чтобы они проводились раз в два месяца. Проводить министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, каждые шесть месяцев в соответствии с графиком конференцией ОПЕК... Провести 34-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 декабря 2022 года", - говорится в коммюнике.В ходе очной встречи в Вене ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

https://ria.ru/20221005/sdelka-1821782080.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

опек, в мире, экономика, нефть, вена, цены на нефть