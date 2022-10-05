17:50 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже
Альянс ОПЕК+ решил проводить встречи мониторингового комитета реже, раз в два месяца
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций - раз в полгода, следующая по плану пройдет 4 декабря 2022 года, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
"Скорректировать частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC), чтобы они проводились раз в два месяца. Проводить министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, каждые шесть месяцев в соответствии с графиком конференцией ОПЕК... Провести 34-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 декабря 2022 года", - говорится в коммюнике.
В ходе очной встречи в Вене ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.