https://ria.ru/20221005/opek-1821781666.html

ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября

ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября - РИА Новости, 05.10.2022

ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:45

2022-10-05T17:45

2022-10-05T19:02

опек+

экономика

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников."Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение поддержали все участники сделки.Белый дом после этого заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821580926.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

опек+, экономика