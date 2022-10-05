Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/opek-1821781666.html
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября - РИА Новости, 05.10.2022
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:45
2022-10-05T19:02
опек+
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776509_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5a9ef8e0467199ab76bf9a85e1941ee3.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников."Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение поддержали все участники сделки.Белый дом после этого заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821580926.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776509_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_67c91c45935f890e4402adeb4eb0557a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
опек+, экономика
ОПЕК+, Экономика
17:45 05.10.2022 (обновлено: 19:02 05.10.2022)
 
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников.
"Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.
Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение поддержали все участники сделки.
Белый дом после этого заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.
В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.
Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 23:13
СМИ: ЕС согласовал новые санкции против России
 
ОПЕК+Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала