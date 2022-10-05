https://ria.ru/20221005/opek-1821781666.html
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября - РИА Новости, 05.10.2022
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:45
2022-10-05T17:45
2022-10-05T19:02
опек+
экономика
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников."Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение поддержали все участники сделки.Белый дом после этого заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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опек+, экономика
17:45 05.10.2022 (обновлено: 19:02 05.10.2022)
ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, отмечается в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участников.
"Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.
Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение поддержали все участники сделки.
Белый дом после этого заявил, что США в следующем месяце выпустят на рынок десять миллионов баррелей из стратегических резервов.
В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.
Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС
, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.
Многочисленные ограничения против России
, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден
совершил в июле визит на Ближний Восток
, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию
— одного из ключевых членов сделки ОПЕК+
. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива
.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.