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Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
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Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:57
2022-10-05T17:17
экономика
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник РИА Новости."Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — рассказал собеседник агентства.Квоты сократятся на два миллиона баррелей в сутки.По его словам, это решение поддержали все члены сделки.В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
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экономика, опек, цены на нефть
Экономика, ОПЕК, Цены на нефть
16:57 05.10.2022 (обновлено: 17:17 05.10.2022)
 
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник

Источник: ОПЕК+ проголосовала за сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник РИА Новости.
"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — рассказал собеседник агентства.
Квоты сократятся на два миллиона баррелей в сутки.
По его словам, это решение поддержали все члены сделки.
В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.
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Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.
Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
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