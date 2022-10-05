В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник
В Вене началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.