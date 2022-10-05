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В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
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В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник
В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник
Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:39
2022-10-05T16:39
экономика
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опек
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.
https://ria.ru/20221005/neft-1821745196.html
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экономика, вена, опек, в мире, австрия, нефть
Экономика, Вена, ОПЕК, В мире, Австрия, Нефть
16:39 05.10.2022
 
В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник

В Вене началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:21
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:33
"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС
 
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