https://ria.ru/20221005/opek-1821753695.html

В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник

В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022

В Вене началось заседание глав делегаций ОПЕК, сообщил источник

Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:39

2022-10-05T16:39

2022-10-05T16:39

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в Вене, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.

https://ria.ru/20221005/neft-1821745196.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, вена, опек, в мире, австрия, нефть