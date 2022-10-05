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Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+ - РИА Новости, 05.10.2022
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Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+
Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+ - РИА Новости, 05.10.2022
Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+
Делегация из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:22
2022-10-05T18:21
цены на нефть
вена
россия
опек
александр новак
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Делегация из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости осведомленный источник.На повестке - возможность нового сокращения добычи, сообщал агентству ранее другой собеседник в альянсе. СМИ писали, что обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении.При этом газета Financial Times во вторник сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия будет стремиться за счет значительного сокращения предложения повысить цены на нефть, чтобы "разозлить США и помочь России". Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, заявил CNN со ссылкой на правительственные источники.Примечательно также, что накануне официального объявления о том, что нынешняя встреча ОПЕК+ впервые с 2020 года пройдет очно в Вене (что подчеркивает важность переговоров), США внесли вице-премьера Новака в SDN-список, введя таким образом против него персональные санкции. В пояснении отмечалось, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.Как сообщил ранее источник РИА Новости, накануне встречи в Вене между делегациями альянса состоялись неформальные телефонные переговоры, но единогласного решения по сокращению добычи в ОПЕК+ пока нет. Он уточнял, что обсуждается вариант снижения производства на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Некоторые из участников беспокоятся о цене и возможных рисках на рынке с учетом возможного введения потолка цен в отношении российской нефти, сказал собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
https://ria.ru/20220811/neft-1808899912.html
https://ria.ru/20221004/opek-1821580801.html
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цены на нефть, вена, россия, опек, александр новак, экономика
Цены на нефть, Вена, Россия, ОПЕК, Александр Новак, Экономика
14:22 05.10.2022 (обновлено: 18:21 05.10.2022)
 
Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+

Вице-премьер Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом встречи министров стран-участниц ОПЕК+ в Вене. 5 октября 2022
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом встречи министров стран-участниц ОПЕК+ в Вене. 5 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом встречи министров стран-участниц ОПЕК+ в Вене. 5 октября 2022
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Делегация из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
На повестке - возможность нового сокращения добычи, сообщал агентству ранее другой собеседник в альянсе. СМИ писали, что обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении.
При этом газета Financial Times во вторник сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия будет стремиться за счет значительного сокращения предложения повысить цены на нефть, чтобы "разозлить США и помочь России". Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, заявил CNN со ссылкой на правительственные источники.
Примечательно также, что накануне официального объявления о том, что нынешняя встреча ОПЕК+ впервые с 2020 года пройдет очно в Вене (что подчеркивает важность переговоров), США внесли вице-премьера Новака в SDN-список, введя таким образом против него персональные санкции. В пояснении отмечалось, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.
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Как сообщил ранее источник РИА Новости, накануне встречи в Вене между делегациями альянса состоялись неформальные телефонные переговоры, но единогласного решения по сокращению добычи в ОПЕК+ пока нет. Он уточнял, что обсуждается вариант снижения производства на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Некоторые из участников беспокоятся о цене и возможных рисках на рынке с учетом возможного введения потолка цен в отношении российской нефти, сказал собеседник агентства.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
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