https://ria.ru/20221005/opek-1821699019.html

Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+

Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+ - РИА Новости, 05.10.2022

Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+

Делегация из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:22

2022-10-05T14:22

2022-10-05T18:21

цены на нефть

вена

россия

опек

александр новак

экономика

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Делегация из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости осведомленный источник.На повестке - возможность нового сокращения добычи, сообщал агентству ранее другой собеседник в альянсе. СМИ писали, что обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении.При этом газета Financial Times во вторник сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия будет стремиться за счет значительного сокращения предложения повысить цены на нефть, чтобы "разозлить США и помочь России". Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, заявил CNN со ссылкой на правительственные источники.Примечательно также, что накануне официального объявления о том, что нынешняя встреча ОПЕК+ впервые с 2020 года пройдет очно в Вене (что подчеркивает важность переговоров), США внесли вице-премьера Новака в SDN-список, введя таким образом против него персональные санкции. В пояснении отмечалось, что на протяжении своей карьеры он был активно вовлечен в расширение российского экспорта.Как сообщил ранее источник РИА Новости, накануне встречи в Вене между делегациями альянса состоялись неформальные телефонные переговоры, но единогласного решения по сокращению добычи в ОПЕК+ пока нет. Он уточнял, что обсуждается вариант снижения производства на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Некоторые из участников беспокоятся о цене и возможных рисках на рынке с учетом возможного введения потолка цен в отношении российской нефти, сказал собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

https://ria.ru/20220811/neft-1808899912.html

https://ria.ru/20221004/opek-1821580801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, вена, россия, опек, александр новак, экономика