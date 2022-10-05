https://ria.ru/20221005/opechatyvanie-1821622012.html

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры - РИА Новости, 05.10.2022

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:24

2022-10-05T10:24

2022-10-05T10:24

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф."Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", - говорится в публикации.Кроме того, на портале отметили, что сотрудники военкоматов не могут забирать паспорта граждан из МФЦ. Такое действие можно обжаловать в прокуратуре.

https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество