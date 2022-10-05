https://ria.ru/20221005/opechatyvanie-1821622012.html
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры - РИА Новости, 05.10.2022
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:24
2022-10-05T10:24
2022-10-05T10:24
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф."Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", - говорится в публикации.Кроме того, на портале отметили, что сотрудники военкоматов не могут забирать паспорта граждан из МФЦ. Такое действие можно обжаловать в прокуратуре.
https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры
"Объясняем.рф": сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры