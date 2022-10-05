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Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры - РИА Новости, 05.10.2022
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Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры - РИА Новости, 05.10.2022
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:24
2022-10-05T10:24
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф."Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", - говорится в публикации.Кроме того, на портале отметили, что сотрудники военкоматов не могут забирать паспорта граждан из МФЦ. Такое действие можно обжаловать в прокуратуре.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
10:24 05.10.2022
 
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры

"Объясняем.рф": сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры граждан, подлежащих мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф.
"Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", - говорится в публикации.
Кроме того, на портале отметили, что сотрудники военкоматов не могут забирать паспорта граждан из МФЦ. Такое действие можно обжаловать в прокуратуре.
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