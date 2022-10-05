https://ria.ru/20221005/oon-1821638670.html

Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки - РИА Новости, 05.10.2022

Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен может на следующей неделе посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:30

2022-10-05T11:30

2022-10-05T12:04

москва

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен может на следующей неделе посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."На следующей неделе Гринспен, возможно, приедет в Москву для продолжения консультаций, которые мы провели в Женеве. Будем добиваться реализации этой части стамбульских договорённостей", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220929/oon-1820435925.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, оон, в мире