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Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки
Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки - РИА Новости, 05.10.2022
Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки
Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен может на следующей неделе посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:30
2022-10-05T11:30
2022-10-05T12:04
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен может на следующей неделе посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."На следующей неделе Гринспен, возможно, приедет в Москву для продолжения консультаций, которые мы провели в Женеве. Будем добиваться реализации этой части стамбульских договорённостей", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, оон, в мире
Москва, Россия, ООН, В мире
11:30 05.10.2022 (обновлено: 12:04 05.10.2022)
Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки
МИД: представитель ООН Гринспен может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки