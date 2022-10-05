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Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР

Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.10.2022

Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития, а также открытии офиса... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:42

2022-10-05T15:42

2022-10-05T15:42

в мире

денис шмыгаль

украина

оэср

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития, а также открытии офиса организации в Киеве."В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает начальный диалог по вступлению Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.По его словам, после этого совет организации перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты."Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР на Украине. Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств прежде всего является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - отметил Шмыгаль.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис шмыгаль, украина, оэср