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Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.10.2022
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Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР
Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.10.2022
Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития, а также открытии офиса... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:42
2022-10-05T15:42
в мире
денис шмыгаль
украина
оэср
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития, а также открытии офиса организации в Киеве."В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает начальный диалог по вступлению Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.По его словам, после этого совет организации перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты."Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР на Украине. Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств прежде всего является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - отметил Шмыгаль.
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в мире, денис шмыгаль, украина, оэср
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, ОЭСР
15:42 05.10.2022
 
Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР

Украинский премьер Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в ОЭСР

© Fotolia / Johanna MühlbauerФлаги стран-членов ОЭСР
Флаги стран-членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Флаги стран-членов ОЭСР. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о начале диалога о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития, а также открытии офиса организации в Киеве.
"В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает начальный диалог по вступлению Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, после этого совет организации перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.
"Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР на Украине. Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств прежде всего является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - отметил Шмыгаль.
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