https://ria.ru/20221005/obstrely-1821844789.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра
Украинские войска менее чем за час выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда того же калибра по Горловке и три - по Макеевке,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:50
2022-10-05T22:50
2022-10-05T22:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817540808_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3a775f8bbd8ca541af39784bb8e02f37.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда того же калибра по Горловке и три - по Макеевке, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 22:15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 22:20 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 22:28 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817540808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeefcbc71919349b5187c33ac4d617fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
22:50 05.10.2022 (обновлено: 22:51 05.10.2022)
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра