https://ria.ru/20221005/obstrely-1821844789.html

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра

Украинские войска менее чем за час выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда того же калибра по Горловке и три - по Макеевке,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:50

2022-10-05T22:50

2022-10-05T22:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817540808_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3a775f8bbd8ca541af39784bb8e02f37.jpg

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, четыре снаряда того же калибра по Горловке и три - по Макеевке, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 22:15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 22:20 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 22:28 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина