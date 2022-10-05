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При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения

При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения - РИА Новости, 05.10.2022

При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения

Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:52

2022-10-05T19:52

2022-10-05T19:52

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Всего, по данным представительства, в среду в Донецке погибли два мирных жителя, ранены еще четверо.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецк (днр), сцкк, россия, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика