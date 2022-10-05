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При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821819943.html
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения - РИА Новости, 05.10.2022
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения
Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:52
2022-10-05T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
сцкк
россия
госдума рф
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Всего, по данным представительства, в среду в Донецке погибли два мирных жителя, ранены еще четверо.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), сцкк, россия, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), СЦКК, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика
19:52 05.10.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения

СЦКК ДНР: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ мужчина получил ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Всего, по данным представительства, в среду в Донецке погибли два мирных жителя, ранены еще четверо.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)СЦККРоссияГосдума РФСовет Федерации РФДонецкая Народная Республика
 
 
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