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При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения - РИА Новости, 05.10.2022
При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения
Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:52
2022-10-05T19:52
2022-10-05T19:52
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Всего, по данным представительства, в среду в Донецке погибли два мирных жителя, ранены еще четверо.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
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При обстреле Петровского района Донецка мужчина получил ранения
СЦКК ДНР: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ мужчина получил ранения