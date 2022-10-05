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При обстреле Донецка мирный житель получил ранения
При обстреле Донецка мирный житель получил ранения - РИА Новости, 05.10.2022
При обстреле Донецка мирный житель получил ранения
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:10
2022-10-05T16:10
2022-10-05T16:10
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Киевском районе Донецка. Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Киевского района города. В районе Шахтёрской площади по Киевскому проспекту ранен мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Украина
При обстреле Донецка мирный житель получил ранения
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Киевского района Донецка мужчина получил ранения