https://ria.ru/20221005/obstrel-1821691698.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за семь минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщило представительство РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:00

2022-10-05T14:00

2022-10-05T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.18 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 13.00 и 13.25 были зафиксированы обстрелы поселка Широкая Балка, в ходе которых по населенному пункту выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, сцкк, нато, донецкая народная республика