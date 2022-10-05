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ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821686167.html
ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области
ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области
Украинские войска накануне обстреляли ТЭС в Энергодаре из РСЗО HIMARS, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:40
2022-10-05T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
энергодар
владимир рогов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска накануне обстреляли ТЭС в Энергодаре из РСЗО HIMARS, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Накануне украинские военные обстреляли район ТЭС в Энергодаре. В среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выложил в своем Telegram-канале поврежденные трубы теплоэлектростанции."За прошедшие сутки была обстреляна наша тепловая станция, есть повреждения, затрудняется ее ремонт тем, что прилеты постоянно осуществляются. Если раньше они осуществлялись только ствольной артиллерией, то сегодня они уже не жалеют и HIMARS". - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, энергодар, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Энергодар, Владимир Рогов
13:40 05.10.2022 (обновлено: 14:01 05.10.2022)
 
ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области

ВСУ накануне обстреляли ТЭС в Запорожской области ракетами из HIMARS

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска накануне обстреляли ТЭС в Энергодаре из РСЗО HIMARS, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне украинские военные обстреляли район ТЭС в Энергодаре. В среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выложил в своем Telegram-канале поврежденные трубы теплоэлектростанции.
"За прошедшие сутки была обстреляна наша тепловая станция, есть повреждения, затрудняется ее ремонт тем, что прилеты постоянно осуществляются. Если раньше они осуществлялись только ствольной артиллерией, то сегодня они уже не жалеют и HIMARS". - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЭнергодарВладимир Рогов
 
 
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