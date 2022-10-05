https://ria.ru/20221005/obstrel-1821669714.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:49

2022-10-05T12:49

2022-10-05T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

ясиноватая

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нато

госдума рф

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.15 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

россия

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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, россия, нато, госдума рф, совет федерации рф