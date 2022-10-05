16:00 05.10.2022 (обновлено: 16:10 05.10.2022)
Власти помогут ремонтировать школы, заявил Путин
Путин заявил, что власти помогут совершенствовать учебный процесс, ремонтировать школы
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Власти будут помогать совершенствовать учебный процесс, восстанавливать и ремонтировать школы, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку. Понимаем, что особенно важно это для новых субъектов Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".