https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821736052.html

Власти помогут ремонтировать школы, заявил Путин

Власти помогут ремонтировать школы, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

Власти помогут ремонтировать школы, заявил Путин

Власти будут помогать совершенствовать учебный процесс, восстанавливать и ремонтировать школы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:00

2022-10-05T16:00

2022-10-05T16:10

владимир путин

россия

юнеско

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Власти будут помогать совершенствовать учебный процесс, восстанавливать и ремонтировать школы, заявил президент России Владимир Путин."Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку. Понимаем, что особенно важно это для новых субъектов Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя".

https://ria.ru/20221005/uchebniki-1821727684.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, юнеско