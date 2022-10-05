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В Томской области открылась Школа креативных индустрий - РИА Новости, 05.10.2022
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https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821701306.html
В Томской области открылась Школа креативных индустрий
В Томской области открылась Школа креативных индустрий - РИА Новости, 05.10.2022
В Томской области открылась Школа креативных индустрий
Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:28
2022-10-05T14:28
томская область
общество
владимир мазур
томская область
томск
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ТОМСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу креативных индустрий, сообщает обладминистрация.Современное образовательное пространство в центре Томска появилось в рамках федерального проекта "Придумано в России" и государственной программы "Развитие культуры". На его создание направлено около 90 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов из областного бюджета."Очень важно создавать детям условия для всестороннего развития, в том числе творческого, культурного, духовного. Поддерживал и буду поддерживать инициативы и стремления молодежи узнавать новое, учиться лучшему", – сказал Мазур.Школа состоит из шести творческих студий, оснащенных новейшим оборудованием, где организовано обучение по нескольким программам: "Звукорежиссура и звуковой дизайн", "Современная электронная музыка", "Фото- и видеопроизводство", "Анимация и 3D графика", "Дизайн" и "Интерактивные цифровые технологии VR/AR". В каждой студии учится по 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. По окончании двухгодичного курса они получат сертификат.Глава Томской области, испытав часть оборудования на себе, пожелал преподавателям энергии, творческого вдохновения и отзывчивых учеников, а ребятам – интересных занятий, новых достижений и ярких эмоций.Кроме того, Владимир Мазур оценил творчество талантов губернаторского колледжа и в честь Дня учителя наградил ряд педагогов.
https://ria.ru/20220912/lipetsk-1816278762.html
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общество, владимир мазур, томская область, томск
Томская область, Общество, Владимир Мазур, Томская область, Томск
14:28 05.10.2022
 
В Томской области открылась Школа креативных индустрий

Глава Томской области Владимир Мазур открыл Школу креативных индустрий

© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Томск. Архивное фото
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ТОМСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу креативных индустрий, сообщает обладминистрация.
Современное образовательное пространство в центре Томска появилось в рамках федерального проекта "Придумано в России" и государственной программы "Развитие культуры". На его создание направлено около 90 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов из областного бюджета.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:55Липецкая область
В Липецке открылись студии школы креативных индустрий
"Очень важно создавать детям условия для всестороннего развития, в том числе творческого, культурного, духовного. Поддерживал и буду поддерживать инициативы и стремления молодежи узнавать новое, учиться лучшему", – сказал Мазур.
Школа состоит из шести творческих студий, оснащенных новейшим оборудованием, где организовано обучение по нескольким программам: "Звукорежиссура и звуковой дизайн", "Современная электронная музыка", "Фото- и видеопроизводство", "Анимация и 3D графика", "Дизайн" и "Интерактивные цифровые технологии VR/AR". В каждой студии учится по 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. По окончании двухгодичного курса они получат сертификат.
Глава Томской области, испытав часть оборудования на себе, пожелал преподавателям энергии, творческого вдохновения и отзывчивых учеников, а ребятам – интересных занятий, новых достижений и ярких эмоций.
Кроме того, Владимир Мазур оценил творчество талантов губернаторского колледжа и в честь Дня учителя наградил ряд педагогов.
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В Туле открылась Школа креативных индустрий
 
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