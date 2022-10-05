https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821701306.html
В Томской области открылась Школа креативных индустрий
В Томской области открылась Школа креативных индустрий - РИА Новости, 05.10.2022
В Томской области открылась Школа креативных индустрий
Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:28
2022-10-05T14:28
2022-10-05T14:28
томская область
общество
владимир мазур
томская область
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49741/86/497418633_0:510:4896:3264_1920x0_80_0_0_f19bc2baf025a8e7bd533b0dcb1e329b.jpg
ТОМСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу креативных индустрий, сообщает обладминистрация.Современное образовательное пространство в центре Томска появилось в рамках федерального проекта "Придумано в России" и государственной программы "Развитие культуры". На его создание направлено около 90 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов из областного бюджета."Очень важно создавать детям условия для всестороннего развития, в том числе творческого, культурного, духовного. Поддерживал и буду поддерживать инициативы и стремления молодежи узнавать новое, учиться лучшему", – сказал Мазур.Школа состоит из шести творческих студий, оснащенных новейшим оборудованием, где организовано обучение по нескольким программам: "Звукорежиссура и звуковой дизайн", "Современная электронная музыка", "Фото- и видеопроизводство", "Анимация и 3D графика", "Дизайн" и "Интерактивные цифровые технологии VR/AR". В каждой студии учится по 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. По окончании двухгодичного курса они получат сертификат.Глава Томской области, испытав часть оборудования на себе, пожелал преподавателям энергии, творческого вдохновения и отзывчивых учеников, а ребятам – интересных занятий, новых достижений и ярких эмоций.Кроме того, Владимир Мазур оценил творчество талантов губернаторского колледжа и в честь Дня учителя наградил ряд педагогов.
https://ria.ru/20220912/lipetsk-1816278762.html
https://ria.ru/20220908/shkola-1815473956.html
томская область
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49741/86/497418633_528:0:4880:3264_1920x0_80_0_0_07d1d0bf8147558a56e40b32240036d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мазур, томская область, томск
Томская область, Общество, Владимир Мазур, Томская область, Томск
В Томской области открылась Школа креативных индустрий
Глава Томской области Владимир Мазур открыл Школу креативных индустрий
ТОМСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур в среду открыл в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций новую образовательную площадку – Школу креативных индустрий, сообщает обладминистрация.
Современное образовательное пространство в центре Томска
появилось в рамках федерального проекта "Придумано в России" и государственной программы "Развитие культуры". На его создание направлено около 90 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов из областного бюджета.
"Очень важно создавать детям условия для всестороннего развития, в том числе творческого, культурного, духовного. Поддерживал и буду поддерживать инициативы и стремления молодежи узнавать новое, учиться лучшему", – сказал Мазур.
Школа состоит из шести творческих студий, оснащенных новейшим оборудованием, где организовано обучение по нескольким программам: "Звукорежиссура и звуковой дизайн", "Современная электронная музыка", "Фото- и видеопроизводство", "Анимация и 3D графика", "Дизайн" и "Интерактивные цифровые технологии VR/AR". В каждой студии учится по 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. По окончании двухгодичного курса они получат сертификат.
Глава Томской области, испытав часть оборудования на себе, пожелал преподавателям энергии, творческого вдохновения и отзывчивых учеников, а ребятам – интересных занятий, новых достижений и ярких эмоций.
Кроме того, Владимир Мазур оценил творчество талантов губернаторского колледжа и в честь Дня учителя наградил ряд педагогов.