https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html
В СПЧ призвали к реформе высшего образования
В СПЧ призвали к реформе высшего образования - РИА Новости, 05.10.2022
В СПЧ призвали к реформе высшего образования
Реформу системы высшего образования, которая необходима в России, нужно проводить с участием не только профессорско-преподавательского состава, но и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:56
2022-10-05T13:56
2022-10-05T13:56
общество
александр точенов
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
образование
образование - общество
леонид поляков
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796787038_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_60c7e81caa78eb51d0ce61a0d56147b0.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Реформу системы высшего образования, которая необходима в России, нужно проводить с участием не только профессорско-преподавательского состава, но и представителей отраслевых ассоциаций, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов.Ранее СМИ сообщали, что Минобрнауки намерено представить к концу года макет новой системы образования взамен Болонской."На мой непросвещенный и обывательский взгляд, реформа высшего образования необходима, разрабатывать ее нужно не просто внутри министерства, а с привлечением сообщества ректоров, профессорско-преподавательского состава вузов, научным сообществом, а также представителями основных отраслевых ассоциаций", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, нужно понять не только, как обучать, но, в первую очередь, понять, какие знания и компетенции, помимо базовых, нужны стране "завтра"."Кроме того, необходимо выстроить систему переподготовки специалистов, чтобы "послезавтра" они отвечали также требованиям времени", - отметил Точенов.По словам члена Совета, профессора НИУ ВШЭ Леонида Полякова, работа Минобрнауки по созданию нового ФГОС - это не отказ от Болонской системы, которая в РФ свелась к замене специалитета на бакалавриат и магистратуру."Речь идет не столько о форме, сколько о содержании образовательного процесса в вузах РФ. Особенно это касается комплекса социальных наук и гуманитарных дисциплин", - подчеркнул Поляков.Основная задача, которую должна решить реформа, по словам Полякова, - радикальная актуализация преподаваемого в социальных и гуманитарных знаниях."Оно должно служить самопознанию российского общества, вырабатывать у студентов отчетливое понимание глобального мира, роль и место России в нем, навыки мышления не только в модусе научной объективности, но и в модусе национальных интересов", - сообщил Поляков.
https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html
https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821507777.html
https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821500906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796787038_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_15f3250192d8fb164990857ddd05a8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр точенов, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование, образование - общество, леонид поляков, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Александр Точенов, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Образование, Образование - Общество, Леонид Поляков, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Реформу системы высшего образования, которая необходима в России, нужно проводить с участием не только профессорско-преподавательского состава, но и представителей отраслевых ассоциаций, заявил
ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов.
Ранее СМИ сообщали, что Минобрнауки намерено представить к концу года макет новой системы образования взамен Болонской.
"На мой непросвещенный и обывательский взгляд, реформа высшего образования необходима, разрабатывать ее нужно не просто внутри министерства, а с привлечением сообщества ректоров, профессорско-преподавательского состава вузов, научным сообществом, а также представителями основных отраслевых ассоциаций", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, нужно понять не только, как обучать, но, в первую очередь, понять, какие знания и компетенции, помимо базовых, нужны стране "завтра".
"Кроме того, необходимо выстроить систему переподготовки специалистов, чтобы "послезавтра" они отвечали также требованиям времени", - отметил Точенов.
По словам члена Совета, профессора НИУ ВШЭ Леонида Полякова
, работа Минобрнауки по созданию нового ФГОС - это не отказ от Болонской системы, которая в РФ свелась к замене специалитета на бакалавриат и магистратуру.
"Речь идет не столько о форме, сколько о содержании образовательного процесса в вузах РФ. Особенно это касается комплекса социальных наук и гуманитарных дисциплин", - подчеркнул Поляков.
Основная задача, которую должна решить реформа, по словам Полякова, - радикальная актуализация преподаваемого в социальных и гуманитарных знаниях.
"Оно должно служить самопознанию российского общества, вырабатывать у студентов отчетливое понимание глобального мира, роль и место России в нем, навыки мышления не только в модусе научной объективности, но и в модусе национальных интересов", - сообщил Поляков.