https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html

В СПЧ призвали к реформе высшего образования

В СПЧ призвали к реформе высшего образования - РИА Новости, 05.10.2022

В СПЧ призвали к реформе высшего образования

Реформу системы высшего образования, которая необходима в России, нужно проводить с участием не только профессорско-преподавательского состава, но и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:56

2022-10-05T13:56

2022-10-05T13:56

общество

александр точенов

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

образование

образование - общество

леонид поляков

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796787038_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_60c7e81caa78eb51d0ce61a0d56147b0.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Реформу системы высшего образования, которая необходима в России, нужно проводить с участием не только профессорско-преподавательского состава, но и представителей отраслевых ассоциаций, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов.Ранее СМИ сообщали, что Минобрнауки намерено представить к концу года макет новой системы образования взамен Болонской."На мой непросвещенный и обывательский взгляд, реформа высшего образования необходима, разрабатывать ее нужно не просто внутри министерства, а с привлечением сообщества ректоров, профессорско-преподавательского состава вузов, научным сообществом, а также представителями основных отраслевых ассоциаций", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, нужно понять не только, как обучать, но, в первую очередь, понять, какие знания и компетенции, помимо базовых, нужны стране "завтра"."Кроме того, необходимо выстроить систему переподготовки специалистов, чтобы "послезавтра" они отвечали также требованиям времени", - отметил Точенов.По словам члена Совета, профессора НИУ ВШЭ Леонида Полякова, работа Минобрнауки по созданию нового ФГОС - это не отказ от Болонской системы, которая в РФ свелась к замене специалитета на бакалавриат и магистратуру."Речь идет не столько о форме, сколько о содержании образовательного процесса в вузах РФ. Особенно это касается комплекса социальных наук и гуманитарных дисциплин", - подчеркнул Поляков.Основная задача, которую должна решить реформа, по словам Полякова, - радикальная актуализация преподаваемого в социальных и гуманитарных знаниях."Оно должно служить самопознанию российского общества, вырабатывать у студентов отчетливое понимание глобального мира, роль и место России в нем, навыки мышления не только в модусе научной объективности, но и в модусе национальных интересов", - сообщил Поляков.

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html

https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821507777.html

https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821500906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр точенов, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование, образование - общество, леонид поляков, высшая школа экономики (вшэ)