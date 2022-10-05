https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821587712.html

Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя

Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022

Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу, соответствующее... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:01

2022-10-05T01:01

2022-10-05T01:01

общество

ольга любимова

россия

учитель года 2022

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу, соответствующее видеообращение опубликовано на официальном сайте министерства.Она подчеркнула, что наряду с общеобразовательными школами в России работают детские школы искусств, вузы и училища культуры и искусств, школы креативных индустрий, в которых "благодаря уникальным коллективам создана особая атмосфера".Также Любимова отметила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, и выразила надежду, что "он будет способствовать повышению статуса учителя, будут созданы новые условия для социальной защиты и профессионального роста преподавателей"."В этот праздничный день желаю всем вам ярких идей и достижений. Пусть ваша мудрость и впредь направляет энергию молодых, создающих будущее нашей страны, нашей культуры", - заключила министр.

https://ria.ru/20221005/zdorove-1821587231.html

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общество, ольга любимова, россия, учитель года 2022