https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821587712.html
Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя
Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу, соответствующее... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:01
2022-10-05T01:01
2022-10-05T01:01
общество
ольга любимова
россия
учитель года 2022
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу, соответствующее видеообращение опубликовано на официальном сайте министерства.Она подчеркнула, что наряду с общеобразовательными школами в России работают детские школы искусств, вузы и училища культуры и искусств, школы креативных индустрий, в которых "благодаря уникальным коллективам создана особая атмосфера".Также Любимова отметила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, и выразила надежду, что "он будет способствовать повышению статуса учителя, будут созданы новые условия для социальной защиты и профессионального роста преподавателей"."В этот праздничный день желаю всем вам ярких идей и достижений. Пусть ваша мудрость и впредь направляет энергию молодых, создающих будущее нашей страны, нашей культуры", - заключила министр.
https://ria.ru/20221005/zdorove-1821587231.html
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общество, ольга любимова, россия, учитель года 2022
Общество, Ольга Любимова, Россия, Учитель года 2022
Министр культуры РФ поздравила педагогов с Днем учителя
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу, соответствующее видеообращение опубликовано
на официальном сайте министерства.
"Дорогие наши педагоги! Примите мои искренние поздравления с Днем учителя. В череде профессиональных праздников страны он занимает особое место. Важность вашей работы невозможно переоценить. Ваши знания, жизненный опыт и самоотдача передаются ученикам и помогают сформировать характер, определиться на жизненном пути. Истинный наставник способен вдохновить ребят, помочь им в момент принятия сложных решений, мотивировать на успехи", - сказала Любимова.
Она подчеркнула, что наряду с общеобразовательными школами в России работают детские школы искусств, вузы и училища культуры и искусств, школы креативных индустрий, в которых "благодаря уникальным коллективам создана особая атмосфера".
"Хочу поблагодарить всех наших педагогов за неугасающую преданность делу, без которой невозможно движение вперед", - добавила министр.
Также Любимова отметила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, и выразила надежду, что "он будет способствовать повышению статуса учителя, будут созданы новые условия для социальной защиты и профессионального роста преподавателей".
"В этот праздничный день желаю всем вам ярких идей и достижений. Пусть ваша мудрость и впредь направляет энергию молодых, создающих будущее нашей страны, нашей культуры", - заключила министр.