https://ria.ru/20221005/oborona-1821677575.html

ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области

ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области

Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы администрации региона Кирилл Стремоусов"Все территории, которые были буферными, так называемой серой зоной, они действительно сейчас заняты укронацистами. Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас в эту линию обороны уперлись укронацисты", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1"."Насколько я знаю, идет речь о восьми населенных пунктах", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/peregruppirovka-1821638949.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов