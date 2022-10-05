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ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области
Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы администрации региона Кирилл Стремоусов"Все территории, которые были буферными, так называемой серой зоной, они действительно сейчас заняты укронацистами. Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас в эту линию обороны уперлись укронацисты", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1"."Насколько я знаю, идет речь о восьми населенных пунктах", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/peregruppirovka-1821638949.html
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безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
13:08 05.10.2022 (обновлено: 13:17 05.10.2022)
 
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области

Стремоусов: ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы администрации региона Кирилл Стремоусов
"Все территории, которые были буферными, так называемой серой зоной, они действительно сейчас заняты укронацистами. Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас в эту линию обороны уперлись укронацисты", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1".
"Насколько я знаю, идет речь о восьми населенных пунктах", - добавил он.
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:18В мире
ВС России проводят перегруппировку в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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