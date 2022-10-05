https://ria.ru/20221005/oborona-1821677575.html
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области
Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f02ecf63e7fd81163af983a1459c66a6.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на сантиметр, украинские войска заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне, заявил замглаввы администрации региона Кирилл Стремоусов"Все территории, которые были буферными, так называемой серой зоной, они действительно сейчас заняты укронацистами. Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр. Сейчас в эту линию обороны уперлись укронацисты", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1"."Насколько я знаю, идет речь о восьми населенных пунктах", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/peregruppirovka-1821638949.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156027_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7b00688a15ba369790a106f8d97f4433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
13:08 05.10.2022 (обновлено: 13:17 05.10.2022)
ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области
Стремоусов: ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне в Херсонской области